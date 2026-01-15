I-PAC मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

ईडी की ओर से सीजी तुषार मेहता तो ममता बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। तुषार मेहता ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी रेड में ममता बनर्जी का दखल चौंकाने वाला था। एसजी मेहता ने सवाल किया कि मुझे नहीं पता वहां छिपाने के लिए ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को पूरी पुलिस फोर्स के साथ खुद घुसना पड़ा।