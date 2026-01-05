rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

Advertiesment
हमें फॉलो करें umar khalid sharjil imam

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 5 जनवरी 2026 (11:28 IST)
Umar Khalid Sharjil Imam news : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में आरोपी बाकी 5 लोगों, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के लिए जमानत दे दी है।
 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया। दोनों पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है।
 
फैसले से उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका लगा है। दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबे समय से जेल में रहना जमानत का आधार नहीं है। 
 
दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए के मामले में पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद आरोपियों ने ट्रायल में देरी को जमानत का आधार बनाया था, जबकि दिल्ली पुलिस ने आरोपों की गंभीरता और साजिश की गंभीर प्रकृति का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था।
 
जस्टिस रविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels