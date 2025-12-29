Biodata Maker

कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (12:25 IST)
Kuldeep Senger News in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगा दी गई है।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेंगर से 4 हफ्‍ते में जवाब मांगा है।

पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़िता भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।
 
क्या है मामला : गौरतलब है कि बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में महिला का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 4 लोगों को बरी कर दिया गया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को अपने फैसले में कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगा दी थी। साथ ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पीड़िता ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में प्रदर्शन किया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 
 
पीड़िता ने भी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने दुर्भावना से और कपटपूर्ण तरीके से जांच की, ताकि सेंगर और अन्य आरोपियों को 'जानबूझकर की गई चूक और पेश किए गए तथ्यों में हेरफेर' का लाभ मिल सके और एक अनुकूल परिणाम सुरक्षित हो सके।
 
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 की यह घटना देशभर में सुर्खियों में रही थी। मंगलवार के इस फैसले के बाद यह मामला फिर एक बार चर्चा में आ गया। दिल्ली की सड़कों पर भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शन कर रही सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल सहित कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
 
उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में साल 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सज़ा हुई थी। इसके साथ ही उसके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 
Edited by : Nrapendra Gupta 

