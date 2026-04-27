लिव-इन रिलेशनशिप टूटने पर रेप का मामला बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, 15 साल साथ रहने के बाद विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि क्या लंबे समय तक चले लिव-इन रिलेशनशिप के टूटने के बाद पुरुष के अलग हो जाने पर उस पर रेप का मामला बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई जोड़ा 15 साल तक साथ रहा हो और उनका एक बच्चा भी हो, तो ऐसे मामले में आपराधिक आरोप तय करने से पहले सावधानी जरूरी है।

यह टिप्पणी Justice B. V. Nagarathna और Justice Ujjal Bhuyan की बेंच ने की। बेंच एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों लंबे समय तक साथ रहे और उनका एक बच्चा भी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सहमति से बने रिश्ते को टूटने के बाद आपराधिक मामला बनाया जा सकता है। बेंच ने पूछा कि क्या केवल रिश्ते से बाहर निकलना ही अपराध माना जा सकता है?

महिला का आरोप महिला ने बताया कि जब वह 18 साल की विधवा थी, तब उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। उसने शादी का वादा किया, जिसके बाद दोनों 15 साल तक साथ रहे और उनका एक बच्चा भी हुआ। महिला का आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे।

देरी पर भी उठे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि महिला ने शिकायत दर्ज कराने में 15 साल की देरी क्यों की। कोर्ट ने कहा कि मामले की अवधि और प्रकृति को देखते हुए इसमें कानूनी जटिलताएं हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि महिला की स्थिति सहानुभूति पैदा करती है, लेकिन बिना स्पष्ट कानूनी आधार के आपराधिक कानून लागू नहीं किया जा सकता।

अन्य आरोपों पर सुनवाई नहीं कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को अन्य महिलाओं से जुड़े आरोपों तक नहीं बढ़ाएगा और केवल याचिकाकर्ता के मामले तक ही सीमित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अन्य कानूनी विकल्प जैसे बच्चे के लिए भरण-पोषण की मांग करने की सलाह दी और मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। Edited by : Sudhir Sharma