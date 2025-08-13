कुत्तों को लेकर बदल सकता है Supreme Court का आदेश, अब CJI ने दिया दखल

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिनों दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने प्रशासन को इस काम को करने के लिए 8 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही इसको लेकर कई लोग विरोध तो कई लोग सपोर्ट में उतर आए हैं। यही कारण है कि अब मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने इस मामले की समीक्षा करने की बात कही है।





पूरे मामले पर क्या बोले सीजेआई : सीजेआई ने इस पूरे मामले पर कहा हम देखते हैं। आवारा कुत्तों के पुनर्वास के आदेश के संबंध में मुख्य न्यायाधीश गवई के समक्ष मेंशन किया गया है। महिला वकील ने कहा कि यह सामुदायिक कुत्तों के संबंध में है, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एक अन्य पीठ ने कुत्तों को मारने और पुनर्वास के संबंध निर्देश दिया गया है। सीजेआई ने कहा मैं इस पर विचार करूंगा। सीजेआई के इस बयान के बाद तमाम पशु प्रेमियों को एक उम्मीद जगी है।





वकील ने न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा मई 2024 में पारित उस आदेश का बुधवार को हवाला दिया, जिसमें आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वह इस पर गौर करेंगे।





क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि इस आदेश का अगर कोई विरोध करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने प्रशासन को इस पूरे काम को करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। साथ ही आदेश दिया था कि रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए कि कितने कुत्तों को अब तक शेल्टर होम में भेजा गया है।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल