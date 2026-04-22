ममता बनर्जी को SC की कड़ी फटकार, SIR को लेकर दी यह नसीहत, कोर्ट ने क्‍यों कहा लोकतंत्र खतरे में डाला?

Mamata Banerjee News : उच्‍चतम न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आई-पैक के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान दखल देने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। उच्‍चतम न्‍यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप यूं ही बीच में दखल नहीं दे सकते हैं। न्‍यायालय ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से कहा कि यह अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति का काम है, जो संयोग से मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। न्‍यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जांच के दौरान बीच में किसी जगह पर इस तरह से घुस नहीं सकता है।

छापेमारी को लेकर लगाई कड़ी फटकार उच्‍चतम न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आई-पैक के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान दखल देने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। उच्‍चतम न्‍यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप यूं ही बीच में दखल नहीं दे सकते हैं। न्‍यायालय ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से कहा कि यह अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति का काम है, जो संयोग से मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है।

जांच में दखल नहीं दे सकता मुख्यमंत्री न्‍यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जांच के दौरान बीच में किसी जगह पर इस तरह से घुस नहीं सकता है। न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान अभियान में तैनात न्यायिक अधिकारियों के घेराव और उन्हें बंधक बनाए जाने के मामले में कड़ी निंदा की। अदालत ने टिप्पणी की, यह एक असाधारण स्थिति है। दूसरी पीठ के सामने, हमने देखा कि कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था। हम वास्तविकताओं से अपनी आंखे नहीं फेर सकते। आप भले ही अमूर्त कानूनी सिद्धांतों पर बहस करें, लेकिन हम राज्य में उत्पन्न हो रही व्यवहारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा... अदालत ने इस मामले की सुनवाई कल के लिए तय की है। अदालत ने टिप्पणी की, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में ऐसा भी दिन आएगा, जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री उस दफ्तर में घुस जाएगी, जहां कोई जांच एजेंसी काम कर रही हो। जनवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए I-PAC के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान ही ममता बनर्जी जैन के घर में घुस गई थीं और लैपटॉप के साथ कई फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया था।

ममता बनर्जी का दखल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने उस जगह से अहम सबूत हटा दिए, जबकि ममता बनर्जी ने दावा किया था कि ईडी ने टीएमसी के चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े प्लानिंग हासिल करने के लिए छापेमारी की थी। बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की।

एफआईआर दर्ज करने की मांग ईडी ने अपनी याचिका में I-PAC पर छापे के दौरान रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस अफसरों के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी थी।

यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं राज्य के अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने यह तर्क दिया कि यह मामला मूल रूप से राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है और इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। हालांकि इस तर्क से असहमति जताते हुए जस्टिस कुमार ने कहा, इसमें राज्य का कौन-सा अधिकार शामिल है? यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद नहीं है।

आप यूं ही बीच में दखल नहीं दे सकते। किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री, किसी जांच या तफ्तीश के बीच में ही पहुंच जाता है और आप कहते हैं कि यह असल में राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद है? उन्होंने पूछा, कोई भी मंत्री जांच के बीच में ही चला आता है और आप इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हुए भी यह तर्क देते हैं कि यह मूलतः राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है?

Edited By : Chetan Gour