rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मुफ्त योजनाओं पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सरकारों को लगाई फटकार, क्‍या बंद होंगी ये स्‍कीमें?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Supreme Court Slams Freebies Culture

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (14:18 IST)
Supreme Court Slams Freebies Culture : उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुफ्त योजनाओं के वितरण की कड़ी आलोचना की है और सार्वजनिक वित्त पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने फ्रीबीज बांट रहे राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। दरअसल, तमिलनाडु बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है। इसी दौरान सर्वोच्च न्‍यायालय ने एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए बिजली बोर्ड और राज्‍यों की राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त योजनाओं पर यह सख्त टिप्पणी की है।

खबरों के अनुसार, उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुफ्त योजनाओं के वितरण की कड़ी आलोचना की है और सार्वजनिक वित्त पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने फ्रीबीज बांट रहे राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है।
ALSO READ: शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे? Supreme Court की कड़ी चेतावनी, टिप्पणी से मचा हड़कंप
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। दरअसल, तमिलनाडु बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है। इसी दौरान सर्वोच्च न्‍यायालय ने एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए बिजली बोर्ड और राज्‍यों की राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त योजनाओं पर यह सख्त टिप्पणी की है।
 
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, राज्य घाटे में चल रहे हैं, फिर भी मुफ्त योजनाएं दे रहे हैं। देखिए, आप एक वर्ष में जो राजस्व एकत्र करते हैं उसका 25 प्रतिशत राज्य के विकास के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को मुफ्त योजनाओं के माध्यम से संसाधन वितरित करने के बजाय, ऐसी सुनियोजित नीतियां बनानी चाहिए जिनसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। 
ALSO READ: आरक्षण पर Supreme Court का बड़ा फैसला, जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं, मेरिट सबके लिए समान
सर्वोच्च न्‍यायालय ने स्‍पष्‍ट कहा, जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें सहायता देना समझ में आता है, लेकिन अमीर और गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। इस दौरान न्‍यायालय ने चेतावनी दी और कहा कि अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकल और बिजली मिलती रही तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाएगी।
ALSO READ: क्‍या EPFO वेतन सीमा में होगा बदलाव, Supreme Court ने केंद्र सरकार को दिया यह आदेश
सर्वोच्च न्‍यायालय ने कहा, सरकारें बजट में स्पष्ट प्रस्ताव और खर्च का कारण बताएं। न्‍यायालय ने राज्यों को सलाह दी कि मुफ्त चीजें बांटने के बजाय रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। न्‍यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। लेकिन अब देखना है कि इस कड़ी फटकार और सलाह के बाद मुफ्त की ये योजनाएं बंद होंगी?
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

TMC सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व प्रेमी के बीच फंसा 'हेनरी', मामला हाईकोर्ट पहुंचा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels