सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कहा- SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया गैर-संवैधानिक नहीं



क्या बोले याचिकाकर्ता?

याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने SIR ऊपर फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया पूरी सही है और SIR कराना चुनाव आयोग का काम है उन्होंने जो कराया वो बिल्कुल ठीक कराया है। जो SIR के बारे में बहुत सारी कमियां बताई गई थीं सुप्रीम कोर्ट ने उस कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा कि चुनाव आयोग फेयर तरीके से SIR कराया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईआर के दौरान नियमों के विरुद्ध नाम नहीं काटे गए। इसका मकसद लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना नहीं। इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं।