Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर की जमानत को CBI ने दी चुनौती, Supreme Court करेगा सोमवार को सुनवाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (23:41 IST)
Kuldeep Singh Sengar case : उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के बाद विवाद गहराया हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच में सोमवार यानी 29 दिसंबर को सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास को सस्पेंड किया गया था और उसे जमानत दे दी थी।

खबरों के अनुसार, उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के बाद विवाद गहराया हुआ है। उन्नाव रेप मामले में न्यायिक कार्यवाही तेज हो गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच में सोमवार यानी 29 दिसंबर को सुनवाई होगी।
ALSO READ: उन्नाव की बेटी की 'चीख' और सिस्टम की 'खामोशी' : क्या बलात्कारी कुलदीप सेंगर की सजा का निलंबन न्याय की हार है?
बीते शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास को सस्पेंड किया गया था और उसे जमानत दे दी थी। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में साल 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सज़ा हुई थी। इसके साथ ही उसके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 
 
पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने दुर्भावना से और कपटपूर्ण तरीके से जांच की, ताकि सेंगर और अन्य आरोपियों को 'जानबूझकर की गई चूक और पेश किए गए तथ्यों में हेरफेर' का लाभ मिल सके और एक अनुकूल परिणाम सुरक्षित हो सके।
ALSO READ: उन्नाव रेप केस की पीड़िता से मिलकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आंखें हुईं नम
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 की यह घटना देशभर में सुर्खियों में रही थी। मंगलवार के इस फ़ैसले के बाद यह मामला फिर एक बार चर्चा में आ गया है। दिल्ली की सड़कों पर भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शन कर रही सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल सहित कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
Edited By : Chetan Gour नई दिल्ली

