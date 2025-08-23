संसद भवन के बाहर से संदिग्ध युवक हिरासत में, पूछताछ जारी

Suspicious youth arrested from outside Parliament House: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने शनिवार को संसद भवन परिसर के पास से 20 वर्षीय एक संदिग्ध युवक (suspicious youth) को हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सीआईएसएफ के जवानों ने मामले की जांच के लिए संदिग्ध को पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि युवक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। एक दिन पहले ही एक व्यक्ति को संसद दीवार फांदने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था जिसके बाद यह घटना सामने आई है।