संसद भवन के बाहर से संदिग्ध युवक हिरासत में, पूछताछ जारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (15:45 IST)
Suspicious youth arrested from outside Parliament House: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने शनिवार को संसद भवन परिसर के पास से 20 वर्षीय एक संदिग्ध युवक (suspicious youth) को हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सीआईएसएफ के जवानों ने मामले की जांच के लिए संदिग्ध को पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि युवक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। एक दिन पहले ही एक व्यक्ति को संसद दीवार फांदने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था जिसके बाद यह घटना सामने आई है।
 
अधिकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ के जवानों ने 20 वर्षीय युवक को शनिवार सुबह करीब 9.30 बजे रेल भवन और संसद भवन के बीच रायसीना रोड से पकड़ा। संसद की सुरक्षा में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवक बेंगलुरु से दिल्ली आया था और दुबई जाने वाला था। उसके पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है।ALSO READ: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार कूदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स
 
आधार और पासपोर्ट की प्रति मिली : उन्होंने बताया कि युवक के फोन में उसके आधार और पासपोर्ट की एक प्रति मिली है। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद युवक को मामले की जांच के लिए कर्तव्य पथ थाने को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने 22 अगस्त की घटना के बाद संसद परिसर की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सक्रिय रूप से जांच की जाएगी और उसे स्थानीय थाने को सौंप दिया जाएगा।ALSO READ: संसद ने दी ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी, पैसे लगाकर नहीं खेल सकेंगे, कितनी सजा का प्रावधान?
 
संसद भवन परिसर के केवल बाहरी हिस्से में तस्वीरें लेने या इस भव्य इमारत को निहारने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अधिकारी ने बताया कि परिसर को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रखने के लिए केवल उन्हीं लोगों को रोका जा रहा है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध या खतरनाक लग रही हों। दिसंबर 2023 में संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों की जगह सीआईएसएफ को परिसर की सुरक्षा में लगाया गया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

