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चंद्रनाथ रथ मर्डर केस, 2013 से अब तक शुभेंदु अधिकारी के 4 करीबियों की संदिग्ध मौत

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murder of suvendu adhikari pa chandranath rath
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (11:56 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (12:05 IST)
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Suvendu Adhikari PA Murder Case : पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत और शुभेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराने के ठीक 48 घंटे बाद उनके करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा ने इस मामले में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। शुभेंदु भी इसे राजनीतिक हत्या बता रहे हैं। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। इस बीच मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि इससे पहले भी शुभेंदु के 3 करीबियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है।
 
शुभेंदु 2013 में जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब पूर्वी मेदिनीपुर में उनके पीएम प्रदीप झा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले की जांच हुई लेकिन इसमें कोई भी आपराधिक एंगल सामने नहीं आया।
 
2018 में शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा अधिकारी रहे शुभब्रत चक्रवर्ती कांथी के पुलिस बैरक में मृत पाए गए थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। हालांकि पत्नी की मांग पर 2021 में सीआईडी में फिर मामले की जांच की थी।
 
शुभेंदु के निजी सहायक पुलक लाहिड़ी की 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में भी किसी साजिश का कोई खुलासा नहीं हुआ।
 
बहरहाल भाजपा का आरोप है कि शुभेंदु को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए उनके करिबियों को खत्म किया जा रहा है। भाजपा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।
edited by : Nrapendra Gupta

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