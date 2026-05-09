पश्चिम बंगाल में 'कमल' राज: शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ, पीएम मोदी ने किया रोड शो

West Bengal CM swearing-in ceremony 2026
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (12:07 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:03 IST)
Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony : पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज शामिल थे। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो भी किया। 
 
यह 5 दिग्गज बने मंत्री

राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वे खडगपुर सदर से विधायक चुने गए हैं। बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। वे आसनसोल दक्षिण से विधायक चुनी गई हैं।
 
राज्यपाल ने बनगांव उत्तर से विधायक चुने गए अशोक कीर्तनिया को मंत्री के रूप में दिलाई। रानीबांध सीट से विधायक खुदीराम टुडू ने मंत्री के रूप में शपथ ली। वरिष्ठ भाजपा नेता निसिथ प्रमाणिक को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वे 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। वे मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री भी रहे हैं।
 
मोदी ने लिया माखन लाल सरकार का आशीर्वाद 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम बनने जा रहे शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर रखी गई गुरुदेव टैगौर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पीएम मोदी ने माखन लाल सरकार का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम का बुर्जुग नेता से मंच पर आशीर्वाद लेना भी चर्चा का विषय बन गया।

अमित शाह समेत दिग्गज भी रहे साक्षी 

शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्‍डा, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी, सम्राट चौधरी समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।  
edited by : Nrapendra Gupta

About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

