चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार, कैसे छात्राओं को जाल में फंसाता बाबा?

दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। जानिए पूरा मामला।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (08:13 IST)
Swami Chainyanand news in hindi : दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाबा के खिलाफ BNS की धारा 75(2), 79 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। लोग बाबा की शैक्षणिक योग्यता और छात्राओं को अपने जाल में फंसाने के तरीके को देखकर हैरान रह गए।
 
कौन है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती : मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पिछले 12 वर्षों से आश्रम में रह रहा था। वह आश्रम के कार्यवाहक तथा संचालक के रूप में कार्यरत था। चैतन्यानंद को एक प्रख्यात प्राध्यापक, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद् और क्वांटम चेतना के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उसके पास शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिज़नेस से एमबीए और पीएचडी की डिग्रियां हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के विशिष्ट फेलो भी रह चुका है।
 
बाबा पर छेड़खानी के दो मामले ओडिशा में भी दर्ज हैं। पहला मामला साल 2009 जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक भी था। वो इसी आश्रम में रह रहा था। ALSO READ: कौन है ‘डर्टी बाबा’ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, विदेशी डिग्रियां और डी.लिट.की उपाधि के साथ जानिए पाप के पुलिंदों की फेहरिस्त
 
क्या है मामला : दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, 4 अगस्त को वसंतकुंज नॉर्थ पुलिस थाने में श्रीशृंगेरी मठ और इसकी संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट) करने वाली छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
 
कैसे छात्राओं को जाल में फंसाता था बाबा : छात्राओं का आरोप है कि चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें विदेश घुमाने और परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। वह उन्हें वॉट्सऐप पर आपत्तिजनक संदेश भेजता था। उसकी बात नहीं मानने पर वह छात्राओं को करियर बर्बाद करने की भी धमकी देता था। ALSO READ: चैतन्यानंद की एक और करतूत का खुलासा, इस तरह फंसाता था लड़कियों को जाल में
 
मीडिया खबरों के अनुसार, बाबा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS कोटे की) छात्राओं को ही निशाना बनाता था। वह जानता था कि ये छात्राएं करियर खराब होने के डर से चुप रहेंगी। पुलिस जांच में पता चला है कि 50 से अधिक छात्राओं के मोबाइल फोन से संदिग्ध चैट्स डिलीट की गई हैं। पुलिस इस पहलू की भी बारीकी से जांच कर रही है।
 
मामला उजागर होते ही बाबा फरार हो गया। वह मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करता था। साथ ही वह लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। इस वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था।
