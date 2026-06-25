राम मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बवाल, महामंडलेश्वर ने 5 लाख इनाम का किया ऐलान

स्वामी प्रसाद मौर्य ने 23 जून को गाजीपुर में कहा कि राम मंदिर से करोड़ों रुपये लुटेरे लूट ले गए। चांदी-सोना भी उड़ा ले गए। लेकिन, भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाए, तो आपका भला क्या करेंगे? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वह आपकी क्या रक्षा करेगा? सवाल उठता है।

क्या बोले महामंडलेश्वर विष्‍णु दास? भगवान राम पर दिए इस बयान को लेकर बवाल मच गया। महामंडलेश्वर विष्णु दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटकर लाने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम देने का एलान किया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को संस्कृति और सनातन धर्म के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं।

क्या है राम मंदिर चढ़ावा विवाद? अयोध्या में राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने जांच के बाद प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें कई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। SIT ने चढ़ावा प्राप्त होने के जरिए का भी जिक्र किया है, जिसमें चढ़ावा हुंडी, ऑनलाइन के अलावा कैश काउंटर पर रसीद की बात कही गई है। SIT को राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते और पूछताछ से पता चला है कि औसतन हर महीने 25 लाख श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान एक महीने में करीब एक करोड़ श्रद्धालु आए।

जांच में पता चला कि औसतन प्रति श्रद्धालु 15-18 रुपये चढ़ावा आता है लेकिन इस चढ़ावे में अनाज, तेल और घी के साथ सोने चांदी के आभूषण का चढ़ावा नहीं जोड़ा गया क्योंकि इनके दान का कोई ठोस सबूत और साक्ष्य नहीं मिला। रिपोर्ट में जिक्र है कि बैक स्टेटमेंट और श्रद्धालुओं के नंबर को देखकर चढ़ावे में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला।

edited by : Nrapendra Gupta