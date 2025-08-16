स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्म

उन्होंने कहा कि 300 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 400 से 500 ट्रिलियन (1 ट्रिलियन 1 हजार अरब के बराबर होता है) डॉलर की थी जिसे पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने लूटा मगर भारत आज भी सीना तानकर खड़ा हुआ है। रामदेव ने कहा कि हमें भारत को स्वावलंबी बनाना है और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं और साधु संन्यासियों को स्वामी रामदेव ने आर्थिक, शैक्षिक, चिकित्सा के क्षेत्र में वैचारिक आजादी और बौद्धिक आजादी पाने के लिए स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलवाया।