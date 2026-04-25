स्वाति मालीवाल का AAP से इस्तीफा, PM मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर भाजपा में शामिल

Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:20 IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:41 IST)
केजरीवाल ने गुंडे से पिटाई करवाई
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आप पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में गुंडे से पिटाई करवाई और केस वापस लेने का दबाव डाला। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया।
उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और BJP में शामिल हो गई हूँ। 2006 से, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही हूँ और हर आंदोलन में उनका साथ दिया है। हालाँकि, केजरीवाल ने मेरे ही घर में एक गुंडे से मेरी पिटाई करवाई। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे धमकाया गया। उन्होंने मुझ पर इस घटना के संबंध में दर्ज FIR वापस लेने के लिए बहुत दबाव डाला। पार्टी ने मुझे दो साल तक संसद में बोलने का कोई मौका नहीं दिया; यह बहुत शर्मनाक है।
केजरीवाल महिला-विरोधी
मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल महिला-विरोधी हैं। अब, वे पंजाब में घुस गए हैं, और राज्य सरकार को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे पंजाब उनका निजी ATM बन गया है। पंजाब में रेत खनन और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल अपने चरम पर है। उन सभी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाती हैं जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और 'गुंडागर्दी' के लिए जाने जाते हैं। ALSO READ: 'केजरीवाल के घर की तस्वीरें फर्जी': आतिशी का प्रवेश वर्मा को जवाब
मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता
उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, हमारे पास PM मोदी हैं, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चाहे वह 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हो, जब हमने दुश्मनों के घरों में घुसकर उन्हें मार गिराया और देश से नक्सलवाद खत्म किया, या संसद में महिला आरक्षण बिल पेश करना हो, PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मैं BJP में किसी मजबूरी में शामिल नहीं हुई, बल्कि इसलिए शामिल हुई क्योंकि मुझे PM मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है।
edited by : Nrapendra Gupta
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