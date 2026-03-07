Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भारत-न्यूजीलैंड फाइनल के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेनें

Advertiesment
special trains for T20 World Cup Final between Mumbai and Ahmedabad
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (08:51 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (09:00 IST)
google-news
Special Trains for T20 World Cup Final : T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा। मैच देखने जा रहे क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच तेजस एसी सुपरफास्ट सहित विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

भारत में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है। 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब यह महामुकाबला 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए देश-विदेश के प्रशंसकों में भारी उत्साह है।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए रेलवे का तोहफा: मुंबई-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेनें

फाइनल मैच के चलते अहमदाबाद में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारी की है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच विशेष सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, प्रशंसकों की मांग और डीआरएम पंकज सिंह के साथ चर्चा के बाद शनिवार और रविवार को अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया।

तेजस एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल

रेलवे द्वारा घोषित ट्रेन संख्या 09027 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद तेजस स्पेशल 7 मार्च (शनिवार) को रात 11:45 बजे मुंबई से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09028 सोमवार, 9 मार्च को सुबह 3:00 बजे अहमदाबाद से रवाना होकर सुबह 11:15 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह प्रीमियम ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच और वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी, जिसमें फर्स्ट एसी और अन्य एसी कोच की सुविधा होगी।

विस्टाडोम और आधुनिक कोच वाली दूसरी स्पेशल ट्रेन

यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए रेलवे ट्रेन संख्या 09021/09022 भी चलाएगा, जो 8 मार्च को सुबह 6:20 बजे मुंबई से रवाना होकर दोपहर 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन में विस्टाडोम, एग्जीक्यूटिव अनुभूति और एसी चेयर कार जैसे आधुनिक कोच जोड़े गए हैं। मैच खत्म होने के बाद यह ट्रेन दोपहर 3:10 बजे अहमदाबाद से वापस लौटेगी। मुख्य स्टेशनों पर ठहराव होने के कारण दक्षिण गुजरात के प्रशंसकों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

बुकिंग विवरण और यात्रियों के लिए निर्देश

इन स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रेन नंबर 09027 के लिए बुकिंग 6 मार्च से शुरू हो चुकी है, जबकि ट्रेन नंबर 09021 के लिए 7 मार्च से टिकट बुक किए जा सकते हैं। यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे काउंटर के माध्यम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यात्रियों को भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उमरेठ विधायक गोविंदभाई परमार का निधन, गुजरात की राजनीति में शोक की लहर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels