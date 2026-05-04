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तमिलनाडु 2026: ‘थलापति’ की महाविजय, दक्षिण की राजनीति में सिनेमा का जादू फिर लौटा

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Vijay Thalapathy TVK Victory
BY: संदीप सिंह सिसोदिया
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (12:02 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (12:14 IST)
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Vijay Thalapathy TVK Victory: 4 मई 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय राजनीति के डीएनए की पुनर्पुष्टि है। विजय थलापति की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया कि इस राज्य में रुपहले परदे का करिश्मा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नई पीढ़ी के साथ और मजबूत हुआ है।
 
एमजीआर (M. G. Ramachandran) और J. Jayalalithaa के बाद जो राजनीतिक शून्य था, उसे अब विजय ने भर दिया है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति का पुनर्जागरण है।

सिनेमा से सत्ता तक : एक पुरानी परंपरा, नया चेहरा 

  • तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का प्रभाव कोई नई बात नहीं है।
  • 1960-80 के दशक में एमजीआर ने गरीबों के मसीहा की छवि बनाई
  • 1990-2010 में जयललिता ने आयरन लेडी की राजनीति स्थापित की
  • 2026 में विजय ने “युवा नायक + सिस्टम चेंजर” का नैरेटिव गढ़ा
विजय की फिल्मों में दिखने वाला एंटी-करप्शन, सिस्टम से लड़ने वाला हीरो अब राजनीतिक मंच पर वास्तविकता बन गया।
 
जेन-जी और महिलाओं ने पलटी बाज़ी 
  • इस चुनाव की असली कहानी डेमोग्राफिक शिफ्ट है।
  • Gen-Z फैक्टर
  • पहली बार वोट करने वाले युवाओं ने विजय को ‘अपना नेता’ माना
  • सोशल मीडिया कैंपेन, मीम कल्चर और डिजिटल कनेक्ट ने गेम बदल दिया
  • महिला वोटर
  • महंगाई, सुरक्षा और वेलफेयर योजनाओं के वादों ने महिला वोट बैंक को शिफ्ट किया
  • विजय की “क्लीन इमेज” ने भरोसा पैदा किया
  • नतीजा : पारंपरिक जाति और पार्टी समीकरण टूट गए
MK Stalin के नेतृत्व में डीएमके ने मजबूत शासन दिया, लेकिन चुनाव में कुछ बड़ी चूकें सामने आईं:
  • एंटी-इंकम्बेंसी : लंबे शासन के बाद थकान साफ दिखी
  • युवा कनेक्ट की कमी : डिजिटल और ग्राउंड दोनों स्तर पर गैप
  • स्थानीय मुद्दों पर नाराज़गी : बेरोज़गारी, शहरी अव्यवस्था
स्टालिन का प्रशासनिक अनुभव मजबूत था, लेकिन भावनात्मक नैरेटिव विजय के पास चला गया।
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हिंदी बनाम तमिल अस्मिता : पुराना मुद्दा, नया असर 

तमिलनाडु में हिंदी विरोध और तमिल अस्मिता हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। 1965 के Anti-Hindi agitations of 1965 से लेकर आज तक “एक राष्ट्र, एक भाषा” की बहस ने दक्षिण में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाया। विजय ने इस मुद्दे को सॉफ्ट लेकिन प्रभावी तरीके से उठाया, जिससे उन्हें क्षेत्रीय गौरव का समर्थन मिला।
 
Narendra Modi और Amit Shah ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था। लेकिन:
  • बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क कमजोर रहा
  • स्थानीय नेतृत्व की कमी
  • क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर विश्वसनीयता की कमी
  • नतीजा : राष्ट्रीय चेहरा होने के बावजूद स्थानीय राजनीति भारी पड़ गई

विजय की जीत के 5 निर्णायक कारण

  • स्टार पावर + राजनीतिक टाइमिंग
  • युवा और महिला वोट का अभूतपूर्व समर्थन
  • एंटी-इंकम्बेंसी वेव
  • डिजिटल और ग्राउंड कैंपेन का परफेक्ट मिश्रण
  • क्षेत्रीय अस्मिता का स्मार्ट उपयोग

दक्षिण की राजनीति का नया अध्याय

तमिलनाडु 2026 का जनादेश सिर्फ एक नेता की जीत नहीं, बल्कि एक संदेश है: “दक्षिण भारत में राजनीति आज भी दिल और पहचान से चलती है, सिर्फ विकास के आंकड़ों से नहीं।”  विजय की महाविजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिनेमा अभी भी सबसे बड़ा “मास कनेक्टर” है। युवा वोटर अब गेम चेंजर बन चुका है और राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय की लड़ाई में स्थानीय भावनाएं अभी भी निर्णायक हैं। 

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About Writer संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें

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