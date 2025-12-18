rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अलीगढ़ की तनुश्री तोमर ने 'राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप' में गोल्ड पर लगाया निशाना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Tanushree Tomar from Aligarh won a gold medal at National Shooting Championship
, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (19:07 IST)
Shooter Tanushree Tomar : दिल्ली में 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप (पिस्टल) का आयोजन हुआ। इसमें अलीगढ़ की प्रतिभावान निशानेबाज तनुश्री तोमर ने 22 बोर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया।

19 वर्षीय तनुश्री के पिता सुमित तोमर किसान हैं और उन्‍होंने बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया है।
webdunia

शुरूआती सालों में बच्ची को अलीगढ़ में ही प्रैक्टिस करवाई, पर उसकी प्रतिभा को पहचानकर उसको दिल्ली में कोच जसपाल राणा के पास पहुंचाया, जिनकी देखरेख में बच्ची ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की।उनकी इस उपलब्धि ने प्रदेश और अकादमी को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नए साल में फोरलेन सड़कों और फ्लाईओवर का दिखेगा विशाल संजाल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels