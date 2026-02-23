tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी

बयान में आगे कहा गया कि "मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत इस मुद्दे का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है और HAL त्वरित समाधान के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) के साथ मिलकर काम कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्‍स में यह जानकारी थी कि इस महीने की शुरुआत में एक अग्रिम एयरबेस पर रनवे से आगे निकल जाने (Overshooting) के कारण भारतीय वायु सेना के एक तेजस लड़ाकू विमान के एयरफ्रेम को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि, इन रिपोर्ट्स में यह जानकारी नहीं दी गई थी कि यह घटना किस जगह हुई।