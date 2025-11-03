तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

तेलंगाना में जिसने भी मौत का खौफनाक मंजर देखा उसका दिल दहल उठा। चारों तरफ लाशों का मंजर था। जो लोग बच गए वो हादसे की भयावहता देखकर इतना डर गए कि नजारा देखकर कांप उठे।





बता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया। दरअसल, जो लोग इस भयावह हादसे में बच गए उन्‍होंने इसकी खौफनाक कहानी सुनाई है। उन्‍होंने बताया कि ऐसा भयावह मंजर उन्‍होंने कभी नहीं देखा। बता दें कि इस हादसे में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।





बचे लोगों ने सुनाई आपबीती : हादसा इतना भयानक था कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भर गया और कई यात्री अंदर फंस गए थे। एक जीवित यात्री ने बताया कि वह बस में सो रहा था और जोरदार टक्कर के बाद खुद को बजरी में दबा पाया। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भर गया, जिससे यात्री अंदर ही फंस गए।





जीवित बचे एक यात्री ने मीडिया को बताया, "ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। कई लोग बजरी के नीचे दब गए। मैं बस के बाईं ओर, कंडक्टर से तीन पंक्तियां पीछे बैठा था। हम तो किसी तरह खिड़की खोलकर बाहर निकल गए, लेकिन बस चालक के पीछे की सीटों पर बैठे लोग नहीं निकल पाए और उनमें से अधिकतर की मौत हो गई"





उन्होंने बताया कि वह एक खिड़की खोलकर बाहर आए और उनके पीछे छह और लोगों ने भी इसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में एक अन्य व्यक्ति ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए खिड़की के शीशे तोड़े। यह दुर्घटना रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला क्षेत्र में हुई। चेवेल्ला के सरकारी अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि दुर्घटना के शिकार कई लोगों की हड्डियां टूट गई हैं और उनके चेहरे, पेट और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है और उन्हें आगे के इलाज के लिए हैदराबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया है।





दुर्घटना के बाद टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में साफ दिखा कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भरा हुआ था। बचाव अधिकारियों को बस का मलबा हटाने और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए खुदाई मशीनों (जेसीबी) का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान, बचाव कार्य में जुटे एक पुलिस अधिकारी (चेवेल्ला निरीक्षक श्रीधर) के पैर पर खुदाई मशीन चढ़ जाने से उन्हें मामूली चोटें भी आईं। पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं।

Edited By: Navin Rangiyal