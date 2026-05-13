Publish Date: Wed, 13 May 2026 (11:09 IST)
Updated Date: Wed, 13 May 2026 (12:42 IST)
Weather Update News : देशभर में इस समय मौसम के 2 अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्य तेज गर्मी और लू से परेशान हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर है। राजस्थान में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में भी गर्मी बढ़ने के संकेत हैं। जबकि पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
यहां है देश में सबसे ज्यादा तापमान
राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर गंभीर लू चल रही है। महाराष्ट्र के नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में गर्मी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जलगांव और बीड़ में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक हीटवेव (लू) जारी रहने की चेतावनी दी है। खासकर उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी हालात कम गंभीर नहीं हैं। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है।
मध्य प्रदेश के इन जिलों में लू की चेतावनी
मध्य प्रदेश में मई के शुरुआती सप्ताह में चला आंधी-बारिश का दौर थमते ही गर्मी का कहर शुरु हो गया है। सूबे के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिलों में आगामी चार दिन लू चलने की चेतावनी जारी की है। भोपाल में तापमान 42.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि जबलपुर में 42 और ग्वालियर में 41.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना रतलाम
शिवपुरी का तापमान भी 44 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश का सबसे गर्म शहर रतलाम बना हुआ है। बीते 24 घंटों में यहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पूर्वोत्तर भारत में आने वाले कई दिनों तक तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। असम और मेघालय में 13 से 17 मई के बीच बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है।
क्या कहता है मौसम विभाग?
पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक देशभर में मौसम के अलग-अलग और तीखे रूप देखने को मिलेंगे। कहीं लोग भीषण गर्मी से परेशान होंगे तो कहीं तेज बारिश और आंधी मुश्किलें बढ़ाएंगी। अभी अगले कुछ दिनों तक गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि अंडमान सागर में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है।
Edited By : Chetan Gour
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