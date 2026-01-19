मुलायम यादव के बेटे प्रतीक यादव और अपर्णा के रिश्ते में तनाव, तलाक की अटकलों की वजह क्या है?

Tension in between Prateek Yadav and Aparna Yadav: समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के वैवाहिक रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद तलाक की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। आखिर इस रिश्ते में नाराजगी की वजह क्या है और अब मामला किस मोड़ पर है, इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

क्या कहा प्रतीक यादव ने? प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट पोस्ट में लिखा है- मैं इस स्वार्थी महिला (अपर्णा यादव) को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया है। वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। प्रतीक ने आगे लिखा- अभी मेरी मानसिक स्थिति बहुत कराब है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे सिर्फ अपनी परवाह हैं। मैंने आज तक इतना बुरा इंसा नहीं देखा। मैं बदकिस्मत था कि उससे मेरी शादी हुई।



क्या कहना है अपर्णा के परिजनों का? दूसरी ओर, अपर्णा के भाई ने स्पष्ट किया है कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने इस हैकिंग के मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यह पोस्ट प्रतीक द्वारा नहीं की गई है। नवंबर 2025 में दोनों को सैफई में एक पारिवारिक शादी में एक साथ देखा गया था, जहां उन्होंने अखिलेश यादव का आशीर्वाद लिया था। फिलहाल यह खबर सोशल मीडिया पर ही चल रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कौन हैं अपर्णा यादव? अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। वे मुलायम दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ कैंट सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

अपर्णा ने जनवरी 2022 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। वे वर्तमान में भाजपा की एक सक्रिय नेता हैं। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अपर्णा यादव ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी (UK) से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। वे एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका भी हैं और कई सार्वजनिक मंचों पर अपनी गायकी का प्रदर्शन कर चुकी हैं। वे 'बी अवेयर' (bAware) नामक एक एनजीओ (NGO) चलाती हैं, जो मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और आवारा पशुओं के कल्याण के लिए काम करता है।

