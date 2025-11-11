Festival Posters

बांग्लादेश के जरिए भारत पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है आतंकी सरगना हाफिज सईद

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (14:22 IST)
LeT founder Hafiz Mohammad Saeed: राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके के बाद दहल गई। इस धमाके में मारे जाने वालों की संख्या 12 बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि 9 लोगों के मरने की है। इस बीच, एक खबर यह सामने आ रही है कि मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद अब बांग्लादेश के माध्यम से भारत में आतंकवादी हमले की साजिश कर रहा है। इस संबंध में खुफिया जानकारियां भी सामने आई हैं। हालांकि यह भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन देश की खुफिया एजेंसियां भी इस तरह की जानकारियों पर बारीकी से नजर रख रही है। 
 
दरअसल, हाल ही में आई खुफिया रिपोर्टों और पाकिस्तान में हुई एक रैली के वायरल वीडियो में लश्कर ए तैयबा (LeT) के कमांडरों ने यह दावा किया कि लश्कर संस्थापक हाफिज सईद लश्कर के लिए बांग्लादेश को भारत पर हमले का नया लॉन्चपैड बनाने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि हाफिज ने अपने एक करीबी सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर को कथित तौर पर बांग्लादेश भेजा था। 
बांग्लादेश के युवाओं पर नजर : जानकारी के मुताबिक हाफिज बांग्लादेश के युवाओं को कट्‍टरपंथी बनाकर उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। यह जानकारी पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में 30 अक्टूबर (2025) को आयोजित एक रैली के दौरान लश्कर कमांडर सैफुल्ला सैफ ने खुलेआम दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सैफ ने दावा किया था उनके लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं के खिलाफ भी अत्याचार बढ़ गए हैं। 
 
भारत के खिलाफ उगला जहर : इब्तिसाम ने कहा था- मुसलमानों को इस्लाम के लिए खुद को और अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। उसका परोक्ष इशारा भारत की ओर था। उसने कहा कि कश्मीरियों की आजादी छीनी जा रही है।  इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, जब कश्मीर पाकिस्तान का होगा। 
 
जहीर पाकिस्तान की मरकजी जमीयत अहल-ए-हदीस के महासचिव हैं। वह कुरान ओ सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन भी है। वह एक इस्लामी उपदेशक (मौलाना) है और इस्लामी विद्वान एहसान इलाही जहीर का बेटा है। वह कट्टरपंथी मौलाना है और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी है। उसके भड़काऊ भाषणों ने उसके इरादे जाहिर कर दिया है। इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। माना जा रहा है कि अगस्त, 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद यहां कट्‍टरपंथी नेटवर्क काफी एक्टिव हो गया है। 
