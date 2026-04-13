हथिनी 'चंचल' की तस्वीर 3 लाख की, जान कौड़ियों की? जयपुर के एलीफेंट कार्टेल ने 'चंचल' जैसे हाथियों को कैसे नरक में धकेला...

Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (15:25 IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (15:30 IST)
भारत में जिस हाथी को 'गजराज' और विघ्नहर्ता गणेश का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, उसकी असल जिंदगी की तस्वीर आस्था से उलट बेहद भयावह है। जयपुर की हथिनी 'चंचल' की मौत ने इस कड़वे सच को उजागर कर दिया है कि कैसे 'परफेक्ट इंस्टाग्राम शॉट' और व्यावसायिक पर्यटन के लिए इन बेजुबानों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है।
एक तरफ रूसी फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा की वेबसाइट पर गुलाबी रंग में रंगी हथिनी की तस्वीर 3 लाख रुपए से अधिक में बिक रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी फोटोशूट का हिस्सा रही 'चंचल' अब इस दुनिया में नहीं है। वाइल्डलाइफ एसओएस और पेटा (PETA) जैसे संगठनों ने इसे "सुव्यवस्थित सांठगांठ" का नतीजा बताया है।
सजावट के नीचे सड़ता मांस : वाइल्डलाइफ एसओएस (Wildlife SOS) और पेटा (PETA) ने जो खुलासे किए हैं, वे रूह कपा देने वाले हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए जिन हाथियों को मखमली झूलों और रंगीन पेंट से सजाया जाता है, उनके नीचे गहरे जख्म छिपे होते हैं।
अंधा करने का आरोप : संगठनों का दावा है कि कई हाथियों को जानबूझकर अंधा कर दिया जाता है ताकि वे भीड़ से न डरें।
सीसा विषाक्तता (Lead Poisoning) : फोटोशूट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल युक्त पेंट से जहर फैलने का खतरा रहता है। हालांकि, हाथी गांव समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फोटोशूट में केवल 'जैविक गुलाल' का उपयोग हुआ था और चंचल की मौत फोटोशूट के तीन महीने बाद हुई।
कंक्रीट की सड़कों पर चलने के कारण इनके पैरों के तलवे घिस जाते हैं और उनमें मवाद भर जाता है।
'फाजन': वह भयावह प्रक्रिया जो हाथी की आत्मा तोड़ देती है। हाथी को सवारी के लायक बनाने के लिए 'फाजन' (Phajaan) नामक एक अमानवीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। नन्हे बच्चों को उनकी माँ से छीन लिया जाता है। उन्हें हफ्तों तक भूखा रखा जाता है और सोने नहीं दिया जाता। अंकुश और इलेक्ट्रिक रॉड से तब तक पीटा जाता है जब तक कि वे इंसानों के सामने पूरी तरह टूट न जाएं। इसे हाथी की 'आत्मा को कुचलना' कहा जाता है।
इतिहास के पन्नों पर पशु क्रूरता के काले धब्बे
यह पहली बार नहीं है जब मनोरंजन और व्यापार के लिए बेजुबानों की बलि चढ़ाई गई हो। चंचल की कहानी हमें उन पुरानी घटनाओं की याद दिलाती है जिन्होंने दुनिया को झकझोर दिया था:
केरल का 'सौम्य' अंत (2020) : पलक्कड़ में एक गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया था। वह तीन दिनों तक नदी में खड़ी रही और अंततः अपनी अजन्मी संतान के साथ दम तोड़ दिया। वह घटना भी मानवीय क्रूरता का चरम थी।
थाईलैंड का 'टूरिज्म' काला सच : थाईलैंड में 'टाइगर टेम्पल' का खुलासा हुआ था, जहाँ बाघों को ड्रग्स देकर सुस्त रखा जाता था ताकि पर्यटक उनके साथ फोटो खिंचवा सकें। वहां से दर्जनों मृत शावक बरामद हुए थे।
सर्कस का 'टाइकी' (1994) : हवाई में टाइकी नाम की एक हथिनी ने सालों के टॉर्चर के बाद विद्रोह कर दिया था। उसे सरेआम सड़कों पर 86 गोलियां मारकर मार दिया गया था।
पेटा और विशेषज्ञों की चेतावनी : पेटा इंडिया की डॉ. मिनी अरिवंदन का कहना है कि इन जानवरों को कंक्रीट की सतह पर रखा जाता है जो उनके पैरों के लिए घातक है। संगठन ने फोटोग्राफर से अपील की है कि वे इस फोटोशूट से हुई कमाई को हाथी संरक्षण के लिए दान करें।
वाइल्डलाइफ एसओएस के सीईओ कार्तिक सत्यनारायण के अनुसार, "पर्यटक जिसे 'सांस्कृतिक अनुभव' मान रहे हैं, वह दरअसल हाथियों की रीढ़ की हड्डी के टूटने और उनके अंतहीन दर्द का हिस्सा है।"
क्या 3 लाख की एक फोटो किसी बेजुबान की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? जयपुर के आमेर किले से लेकर दक्षिण के मंदिरों तक, यह सवाल आज हर उस पर्यटक के लिए है जो अनजाने में इस क्रूरता के चक्र का हिस्सा बनता है।
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