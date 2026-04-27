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अप्रैल में भीषण गर्मी से अल नीनो का खतरा, भोपाल और इंदौर में पारा 43 के पार, भीषण लू का अलर्ट

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Severe heat in April
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (10:15 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (10:27 IST)
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अप्रैल महीने में देश के कई हिस्सों के साथ-साथ मध्यप्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही तापमान कई शहरों में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है।मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को पारा 43 डिग्री पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार बना हुआ है। इंदौर में रविवार को पारा 43.2 डिग्री, खजुराहो में 45 डिग्री, मंडला में 44.9 डिग्री, नौगांव में 44.6 डिग्री, नर्मदापुरम और सागर में पारा 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। 
 
मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिले लागतार लू की चपेट में है।  मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। भीषण गर्मा से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम के बिना घरों से निकलने से बच रहे हैं।
 
भीषण गर्मी से अल नीनो  का खतरा-अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी के पीछे एक बड़ा कारण अल नीनो को माना जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने चेतावनी दी है कि एल नीनो की स्थिति मई से जुलाई के बीच विकसित हो सकती है, जिससे भारत समेत दक्षिण एशिया में मौसम पर बड़ा असर पड़ेगा। पहले अनुमान था कि यह स्थिति मानसून के दूसरे हिस्से (अगस्त-सितंबर) में बनेगी, लेकिन अब इसके जल्दी आने की संभावना जताई गई है।भारत में मौसम विज्ञान विभाग पहले ही इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान दे चुका है। मौसम विभाग ने मानसून के सामान्य से 92 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। कम बारिश का सीधा असर खेती और जल संसाधनों पर पड़ेगा। भारत में करीब 70% बारिश मानसून से होती है, जिससे खेतों और जलाशयों को पानी मिलता है। अगर मानसून कमजोर रहा, तो फसल उत्पादन घटेगा, जल संकट बढ़ेगा और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा।
 
डब्ल्यूएमओ के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अगले महीने एल नीनो की स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं। एल नीनो एक ऐसी जलवायु स्थिति है, जो हर 2 से 7 साल में आती है और करीब 9 से 12 महीने तक रहती है। इसके कारण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तापमान और बारिश के पैटर्न बदल जाते हैं और आमतौर पर वैश्विक तापमान बढ़ता है। 
 
डब्ल्यूएमओ ने कहा है कि मई-जून-जुलाई के दौरान जमीन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। यानी लगभग हर जगह ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। आमतौर पर एल नीनो के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में कम बारिश या सूखे की स्थिति बनती है। वहीं दक्षिण अमेरिका, अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों और मध्य एशिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है।
 

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