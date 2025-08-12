Dharma Sangrah

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं, सरकार ने संसद में दी जानकारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (16:55 IST)
Parliament News: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंगलवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार की गाय (cow) को राष्ट्रीय पशु (national animal) घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना नहीं है। वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बघेल ने कहा कि नहीं।ALSO READ: नए संसद भवन में गाय ले जाएंगे शंकराचार्य, पीएम मोदी से पूछा सवाल

संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत पशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है।ALSO READ: सदन को बंधक नहीं बना सकते.. संसद में विपक्ष से क्यों बोले जेपी नड्डा
 
राष्ट्रीय गोकुल मिशन संचालित हो रहा है : मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन-पोषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन संचालित कर रही है। दुग्ध उत्पादन के बारे में बघेल ने सदन को सूचित किया कि 2024 में देश में कुल 23.93 करोड़ टन दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत था जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

