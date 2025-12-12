ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, PM मोदी ने NDA सांसदों से ऐसा क्यों कहा

Prime Minister Narendra Modi News: ये मजदूर (नरेन्द्र मोदी) आपके पीछे खड़ा है। आप तो बस काम करिए। कांग्रेस केवल वादे करती है, जबकि हम काम करते हैं। वह चुनाव करीब आते ही काम करने का दिखावा शुरू कर देती है। हम काम करने के बावजूद अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते।

सोशल मीडिया का करें उपयोग : दरअसल, यह सलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बैठक के दौरान एनडीए सांसदों को दी। उन्होंने कहा कि सांसदों को सोशल मीडिया पर और अधिक सक्रिय रहने तथा अपना जनसमर्थन और मजबूत करने की सलाह भी दी। मोदी ने कहा कि आप तकनीक के जरिए अपने कामों को जनता तक पहुंचाएं। न्यूज18 की रिपोर्ट्‍स के मुताबिक खुद को 'चौकीदार' कहने वाले मोदी ने सांसदों से कहा कि आप काम करिए, यह मजदूर आपके पीछे खड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- आज शाम 7, लोक कल्याण मार्ग पर NDA MPs को डिनर पर होस्ट करके बहुत खुशी हुई। NDA परिवार अच्छे शासन, देश के विकास और क्षेत्रीय उम्मीदों के लिए एक जैसा कमिटमेंट दिखाता है। हम सब मिलकर आने वाले सालों में अपने देश के विकास के सफर को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। उल्लेखनीय है नरेन्द्र मोदी ने एक बार खुद को चौकीदार बताया था।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala