Delhi blast : Air india की टोरंटो-दिल्ली विमान को बम से उड़ाने की धमकी, कराई गई लैंडिंग

दिल्ली धमाके के बाद बम की धमकी की लगातार खबरें आ रही हैं। इस बीच मीडिया में खबरें है कि कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान में बम होने की धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद विमान ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित लैंडिंग की।

मीडिया खबरों के मुताबिक सुबह दिल्ली पुलिस को एक संदेश मिला जिसमें दावा किया गया कि विमान संख्या एआई188 में बम होने की धमकी दी गई है। इसके बाद, दिल्ली हवाई अड्डे पर बम खतरा आकलन समिति (बीटीएसी) का गठन किया गया और यह आकलन किया गया कि खतरा 'अविशिष्ट' था। Edited by : Sudhir Sharma