अमेरिका द्वारा जब्त रूसी तेल टैंकर के चालक दल में 3 भारतीय भी शामिल

Russian oil tanker seizure case : अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा (Marinera) के चालक दल के सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ संबंधों के कारण इस टैंकर को जब्त किया है। जब्त किए गए टैंकर में 28 चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें यूक्रेन के 20, जॉर्जिया के 6, रूस के 2 और 3 भारतीय शामिल हैं। सभी क्रू मेंबर को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि वह जहाज पर सवार क्रू के खिलाफ आपराधिक केस चलाएगा। रूस ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।





रूस ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी तटरक्षक बल द्वारा जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर के चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग की। रूस ने कहा कि टैंकर की स्थिति के बारे में अमेरिका को बार-बार जानकारी दी गई थी। रूस ने कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतिबंध कानून के उसके संदर्भों को निराधार मानता है।





हाल के इतिहास में यह संभवतः पहली बार है जब अमेरिकी सेना ने रूसी ध्वज वाले किसी जहाज को जब्त किया है। यह कार्रवाई पिछले शनिवार को काराकास में अमेरिकी विशेष बलों द्वारा किए गए उस गुप्त ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था।

Edited By : Chetan Gour