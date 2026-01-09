Biodata Maker

अमेरिका द्वारा जब्त रूसी तेल टैंकर के चालक दल में 3 भारतीय भी शामिल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (18:09 IST)
Russian oil tanker seizure case : अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा (Marinera) के चालक दल के सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ संबंधों के कारण इस टैंकर को जब्त किया है। जब्त किए गए टैंकर में 28 चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें यूक्रेन के 20, जॉर्जिया के 6, रूस के 2 और 3 भारतीय शामिल हैं। सभी क्रू मेंबर को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि वह जहाज पर सवार क्रू के खिलाफ आपराधिक केस चलाएगा। रूस ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

खबरों के अनुसार, अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा (Marinera) के चालक दल के सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ संबंधों के कारण इस टैंकर को जब्त किया है। जब्त किए गए टैंकर में 28 चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें यूक्रेन के 20, जॉर्जिया के 6, रूस के 2 और 3 भारतीय शामिल हैं। सभी क्रू मेंबर को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि वह जहाज पर सवार क्रू के खिलाफ आपराधिक केस चलाएगा।
रूस ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी तटरक्षक बल द्वारा जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर के चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग की। रूस ने कहा कि टैंकर की स्थिति के बारे में अमेरिका को बार-बार जानकारी दी गई थी। रूस ने कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतिबंध कानून के उसके संदर्भों को निराधार मानता है।

मंत्रालय ने कहा, मैरिनेरा को 24 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थाई अनुमति मिली थी। अमेरिकी सरकार ने बार-बार स्वीकार स्वीकार है कि उसे रूसी विदेश मंत्रालय सहित अन्य स्रोतों से जहाज के रूसी मूल और उसके नागरिक दर्जे के बारे में बार-बार विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई थी।
विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन के मूलभूत मानदंडों और सिद्धांतों का अनुपालन करने की अपील करते हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि मैरीनेरा की घटना से यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य-राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है।
हाल के इतिहास में यह संभवतः पहली बार है जब अमेरिकी सेना ने रूसी ध्वज वाले किसी जहाज को जब्त किया है। यह कार्रवाई पिछले शनिवार को काराकास में अमेरिकी विशेष बलों द्वारा किए गए उस गुप्त ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था।
