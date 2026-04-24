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भारत के उभरते लीडर्स पर दुनिया की नजर, Reliance के साथ 'TIME100 Next' की शुरुआत

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TIME100 Next India will be held in partnership with Reliance
BY: webdunia
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (13:52 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:09 IST)
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- उभरते भारतीय लीडर्स की लिस्ट और गाला का आयोजन मुंबई में होगा
- दिसंबर 2026 में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा कार्यक्रम
- कला, विज्ञान, बिजनेस समेत कई क्षेत्रों के 100 चेहरों को मिलेगा मंच
वैश्विक मीडिया ब्रांड TIME ने भारत में पहली बार 'TIME100 Next India' लांच करने का ऐलान किया है, जो रिलायंस के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। इस पहल के तहत भारत और भारतीय मूल के 100 उभरते लीडर्स को चुना जाएगा। जो देश के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। इसकी घोषणा न्यूयॉर्क में आयोजित TIME100 गाला के दौरान TIME की सीईओ जेसिका सिबली और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरपर्सन नीता मुकेश अंबानी ने की।
 
‘TIME100 Next India’ सूची TIME के संपादकों द्वारा तैयार की जाएगी और इसमें कला, विज्ञान, व्यवसाय, खेल और सामाजिक क्षेत्रों के उभरते प्रतिभाओं को शामिल किया जाएगा। यह सूची ऑनलाइन जारी की जाएगी और दिसंबर 2026 में मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में एक खास गाला के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाएगा।
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रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी ने कहा, “TIME के साथ यह साझेदारी हमारे लिए खास है, क्योंकि इसके जरिए हम पहली बार TIME100 Next India को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ला रहे हैं। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि दुनिया की बेहतरीन चीजें भारत आएं और भारत की बेहतरीन प्रतिभा दुनिया तक पहुंचे।”

TIME की चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर जेसिका सिबली ने कहा, “हम पहली बार TIME100 Next को भारत ला रहे हैं और इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। TIME100 Next India लीडर्स की अगली पीढ़ी को पहचानने और उन्हें एक मंच पर लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल को संभव बनाने के लिए हम रिलायंस के आभारी हैं।”
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TIME के मुताबिक ‘TIME100 Next’ प्लेटफॉर्म उन लीडर्स को पहचान देने के लिए जाना जाता है, जो आने वाले दशकों को आकार देंगे। भारत में इसका विस्तार इस वैश्विक पहल का पहला अंतरराष्ट्रीय संस्करण है। पहली TIME100 Next India सूची और गाला के बारे में अतिरिक्त विवरण आने वाले महीनों में घोषित किए जाएंगे।
Edited By : Chetan Gour

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