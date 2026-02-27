Festival Posters

Rajya Sabha Elections : TMC ने बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार समेत 4 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, 16 मार्च को मतदान

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (22:48 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (22:51 IST)
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुक्रवार शाम आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने मंत्री बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मल्लिक को उम्मीदवार बनाया है।
ALSO READ: अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शन
 निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “हमें आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।”
 
पार्टी ने आगे कहा कि वे तृणमूल की संघर्षशील विरासत को आगे बढ़ाते हुए हर भारतीय के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे।

प्रमुख उम्मीदवारों का परिचय

 
बाबुल सुप्रियो, जो वर्ष 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे, वर्तमान में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं और इससे पहले कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।
मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, जबकि कोयल मल्लिक बंगाली फिल्म उद्योग की जानी-मानी अभिनेत्री हैं।
 
राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और टीएमसी की इस घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल और बढ़ने की संभावना है। Edited by : Sudhir Sharma

अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शन

