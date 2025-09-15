ITR Filing : आज ITR भरने का आखिरी मौका, नहीं बढ़ाई जाएगी तारीख

Income Tax Return Filing News : आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की बढ़ाई गई समयसीमा आज यानी सोमवार को समाप्त हो रही है। ऐसे में अनुमान है कि आखिरी दिन करीब एक करोड़ करदाता टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें से 6.03 करोड़ को वेरिफाइड किया जा चुका है, वहीं 4 करोड़ से अधिक आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। आयकर विभाग ने साफ किया है कि आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाने वाली खबर सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सचाई नहीं है अगर आप 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसके लिए लेट फीस देनी होगी।
Edited By : Chetan Gour