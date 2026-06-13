Top News 13 June: ट्रंप ने ईरान पर लगाया भारतीय जहाजों पर हमले का आरोप, पीएम मोदी आज फ्रांस रवाना

Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (07:47 IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (08:25 IST)
Top News 13 जून : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर भारतीय जहाजों पर हमले का आरोप लगाते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। अमेरिका और ईरान में 2 चरणों में होगी डील। मानसून पर अल नीनो का साया। पीएम मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर रवाना होंगे। 13 जून की बड़ी खबरें :
भारतीय जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं
2 चरणों में होगी अमेरिका ईरान डील
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाएगा। समझौता दो चरणों में होगा। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ ने कहा कि किए गए समझौते निभाने होंगे।
मानसून पर 'अल नीनो' का साया!
IMA से मिलेंगी नौ महिला सैन्य अफसर
भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड शनिवार को ऐतिहासिक होगी, जब नौ महिला सैन्य अफसर यहां से पहली बार पासआउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगी। कुल 515 जेंटलमैन कैडेट पासआउट होंगे।
प्रधानमंत्री आज फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होंगे। वे फ्रांस में G-7 समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे के दौरान फाइटर जेटल राफेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta
About Writer
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें