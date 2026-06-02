अगले 2 दिन में केरल पहुंचेगा मानसून; सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, रूस का बड़ा फैसला

Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (07:45 IST)
Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 (08:31 IST)
Top News 2 June : दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिन में केरल पहुंचेगा। CJI सूर्यकांत आज 5 जजों को शपथ दिलाएंगे। ट्रंप ने इजराइली सेना के लेबनान से लौटने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हार्मूज स्ट्रेट अगले सप्ताह खुल जाएगा। रूस ने विमान ईंधन निर्यात पर लगाई रोक। 2 जून की बड़ी खबरें :
अगले 2-3 दिनों में केरल पहुंचेगा मानसून
दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो से तीन दिनों में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर जाएगा। वैसे मानसून के केरल पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव से इसमें देरी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट परिसर 5 नए जजों को शपथ दिलाएंगे। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। अब केवल 1 जज का पद खाली है।
लेबनान से लौटेगी इजरायली सेना
अगले सप्ताह खुलेगा होर्मुज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का समझौता अगले हफ्ते के भीतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता सैन्य जीत से भी बेहतर हो सकता है।
रूस ने विमान ईंधन निर्यात पर लगाई रोक
रूस ने विमान ईंधन यानी एविएशन फ्यूल के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह पाबंदी 30 नवंबर तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का एकमात्र मकसद घरेलू बाजार में स्थिरता बनाए रखना है।
edited by : Nrapendra Gupta
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