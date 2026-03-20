Top News : हाइफा पर ईरानी हमला, नेतन्याहू का बड़ा बयान—क्या खत्म होने की कगार पर ईरान?

Top News 20 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग का आज 21वें दिन है। ईरान ने हाइफा की तेल रिफाइनरियों पर हमला कर दिया। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस जंग में अपनी मर्जी से उतरा है। 20 मार्च की बड़ी खबरे :

क्या ट्रंप को कोई समझा सकता है? अमेरिका को युद्ध में घसीटने के आरोपों पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या किसी को लगता है कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप को समझा सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति हमेशा वही करते हैं जो अमेरिका के हित में होता है।

बारिश और बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड दर्ज की गई है। आज भी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर धूल भरी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

edited by : Nrapendra Gupta