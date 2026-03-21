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21 मार्च की टॉप खबरें: डिएगो गार्सिया पर ईरान का मिसाइल अटैक, ट्रंप युद्ध पर कन्फ्यूज, भारत में ईद का जश्न

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donald trump and mojtaba Khamenei
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (07:51 IST) Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (08:03 IST)
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Top News 21 March : अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध के 22वें दिन भी दोनों और से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी है। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमला किया। ईरान के राष्‍ट्रपति मोजतबा खामेनेई ने दुश्मन देश की हार का दावा किया तो युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कन्फ्यूज नजर आए। ईरान ने साफ कर दिया कि दुश्मन देशों को देने के लिए अतिरिक्त तेल उपलब्ध नहीं है। इधर आज भारत में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है।
 

ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर दागी मिसाइल

ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया पर दो इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान विफल हो गई, जबकि अमेरिकी युद्धपोत ने दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए SM-3 इंटरसेप्टर दागा। यह अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य बेस है। कल ही ब्रिटेन ने अमेरिका को इस बेस के इस्तेमाल की इजाजत दी थी।
 

युद्ध पर ट्रंप कनफ्यूज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर एक घंटे के अंदर 2 बड़े बयान दिए हैं। ये दोनों बयान एक-दूसरे से उलट हैं। पहले उन्होंने साफ कहा कि वे ईरान के साथ जंग में सीजफायर यानी युद्धविराम नहीं चाहते। मगर कुछ देर बाद ही उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध को खत्म कर देना चाहिए।
 

जंग में दुश्मन देश की हार : मोजतबा

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल के साथ जंग में दुश्मन देश की हार हुई। धार्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश के भीतर बनी एकता ने दुश्मनों की योजनाओं को विफल कर दिया है।  ALSO READ: US-Israel-Iran War : अमेरिका और इजराइल को दी करारी हार, दुश्मन की साजिश नाकाम, खामनेई का बड़ा दावा
 

अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध नहीं

ईरान ने साफ किया है कि उसके पास अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति के लिए अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में ढील संबंधी खबरों पर ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयान केवल खरीदारों को उम्मीद देने के लिए हैं और वास्तविक स्थिति अलग है।

देशभर में ईद का जश्न

जुमे की रात ईद का चांद नजर आते ही देशभर में खुशियों की लहर दौड़ गई। आज भारत में ईद का जश्न पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 
 

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