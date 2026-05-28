Publish Date: Thu, 28 May 2026 (07:44 IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 (08:25 IST)
Top News 28 May : अमेरिका ने फिर किया ईरान के बंदर अब्बास पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से समझौता होगा वरना सैन्य कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को रूस या चीन को सौंपे जाने से सहज नहीं हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को ट्विषा शर्मा मौत मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। 28 मई की बड़ी खबरें :
48 घंटे में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला
अमेरिका ने ईरान से प्रमुख बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एयर स्ट्राइक की। ईरान ने तुरंत अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया। बातचीत के बीच 48 घंटे में अमेरिका के दूसरे हमले ने मिडिल ईस्ट में युद्ध की दहशत फिर बढ़ा दी है।
समझौता होगा, वरना सैन्य कार्रवाई तय : ट्रंप
चीन- रूस को ना सौंपे ईरान का यूरोनियम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को रूस या चीन को सौंपे जाने को लेकर सहज नहीं हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि यूरेनियम को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में नष्ट किया जा सकता है।
ट्विषा की सास गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को ट्विषा शर्मा मौत मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने दहेज प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं स्वीकार कर लीं। ट्विषा की 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मौत हो गई थीं।
हैदराबाद को हराकर राजस्थान क्वालिफायर 2 में
वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल के तूफानी अर्धशतक के बाद जोफ्रा आर्चर की धारदार गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाए जवाब में हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में 196 रन ही बना सकी। अब क्वालिफायर 2 उसका मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ALSO READ: राजस्थान ने 47 रनों से हैदराबाद को हराकर किया IPL से बाहर
edited by : Nrapendra Gupta
About Writer
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें