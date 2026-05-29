Top News 29 May: हमीरपुर में पुल गिरने से 6 की मौत, ईरान-अमेरिका में बढ़ा तनाव, आसाराम का सरेंडर

Publish Date: Fri, 29 May 2026 (07:56 IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 (08:10 IST)
Top News 29 May : हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। ईरान द्वारा बुशहर में अमेरिकी विमान गिराने संबंधी दावे से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर किया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत समेत कई देशों में गर्मी को लेकर चेतावनी दी। 29 मई की बड़ी खबरें :
हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरा
उत्तरप्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय हमीरपुर में आंधी तूफान आया हुआ था। मजदूर रात में पुल के इसी हिस्से में सो रहे थे...
ईरान और अमेरिका में बढ़ा तनाव
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने 4 जहाजों पर चेतावनी मिसाइलें दागी हैं। उसने बुशहर में अमेरिकी विमान गिराने का भी किया दावा किया। अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। जिससे दोनों देशों के बीच प्रस्तावित 60 दिनों के युद्धविराम समझौते की अंतिम मंजूरी अधर में लटक गई है।
आसाराम ने जोधपुर जेल में किया सरेंडर
गर्मी को लेकर UN ने दी चेतावनी
क्वालीफायर 2 में आज राजस्थान रॉयल्स vs गुजरात टाइटंस
आईपीएल क्वालीफायर 2 में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इस मैच का विजेता 31 मई को फाइनल में RCB से भिड़ेगा। राजस्थान की टीम सनराइजर्स हैदराबाद पर शानदार जीत दर्ज कर क्वालीफायर 2 में पहुंची है जबकि क्वालीफायर वन में हार के बाद भी अंक तालिका में दूसरे नंबर रहने की वजह से गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिला है।
edited by : Nrapendra Gupta
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