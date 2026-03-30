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30 मार्च की बड़ी खबरें: मिडिल ईस्ट युद्ध तेज, कुवैत में भारतीय की मौत, क्रूड 116 डॉलर पार

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US Israel Iran
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (08:23 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (08:37 IST)
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Top News 30 March : युद्ध के 31वें दिन भी अमेरिका-इजराइल और ईरान की ओर से भीषण बमबारी हो रही है। कुवैत के एक पॉवर प्लांट पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट युद्ध पर पोप लियो 14 ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि भगवान उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते जिनके हाथ खून से भरे होते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर हमला कर सकता है। युद्ध की वजह से क्रूड 116 डॉलर पार हो गया। नीतीश कुमार आज एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। 30 मार्च की बड़ी खबरें :
 

मिडिल ईस्ट युद्ध पर पोप का संदेश

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच पोप लियो XIV ने शांति और अहिंसा का संदेश देते हुए कहा कि भगवान उन नेताओं की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते जो युद्ध शुरू करते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को शांति का प्रतीक बताते हुए धर्म के नाम पर हिंसा को गलत ठहराया।
 

कुवैत में ईरानी हमले में भारतीय की मौत

ईरान ने कुवैत के पॉवर प्लांट पर एक हमला किया, जिसमें एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई। इस हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
 

खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ईरान का तेल लेने की इच्छा जताई है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है।
 

क्रूड 116 डॉलर पार

युद्ध की वजह से अंतरराष्‍ट्रय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 116.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। WTI क्रूड भी 102.8 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल की कीमतें 157 डॉलर प्रति बैरल पर है।
 

MLC पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार

बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के बिहार विधान परिषद के MLC पद से इस्तीफा देंगे। वे 16 मार्च को राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। हाल ही में नीतीश कुमार को जनता दल (यूनाइटेड) का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया है। पार्टी के कई नेता चाहते थे कि नीतीश कुमार ऐसा कदम न उठाएं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अडिग रहे।
edited by : Nrapendra Gupta

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