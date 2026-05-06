Top News : भाजपा की जीत के बाद TMC दफ्तर पर चला बुलडोजर, तमिलनाडु में विजय को मिला कांग्रेस का साथ

Top News 6 May : पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद कोलकाता के न्यू मार्केट में स्थित तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को बुलडोजर से ढहाया। चुनाव आयोग ने हिंसा और तोड़-फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तमिलनाडु में विजय और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय। विएतनाम के राष्‍ट्रपति 3 दिन के भारत दौरे पर है। 6 मई की बड़ी खबरें :

कोलकाता में TMC दफ्तर ढहाया बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद मंगलवार रात को मध्य कोलकाता में उस समय तनाव फैल गया, जब कुछ लोगों तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को बुलडोजर से ढहा दिया। महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के कई नेताओं ने वीडियो शेयर कर भाजपा पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया।

बंगाल में EC के चुनाव आयोग को निर्देश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़-फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। CEC ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के डायरेक्टर जनरल के साथ-साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SPs) और पुलिस अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया।

वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत दौरा वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम तीन दिवसीय भारत दौरे पर मंगलवार को बिहार के गया जी पहुंचे। यहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी।

चेन्नई सुपर किंग्स की 5वीं जीत इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम ने इस टारगेट को सिर्फ 17.3 ओवर में चेज कर लिया। CSK 10 अंकों के साथ अंक तालिका में 6ठे नंबर पर पहुंची।

edited by : Nrapendra Gupta