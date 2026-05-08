Top News : तमिलनाडु में TVK का 'इस्तीफा कार्ड', कौन बनेगा पश्चिम बंगाल के CM?

Top News 8 May : तमिलनाडु में सियासी घमासान के बीच टीवीके के 107 विधायक इ्स्तीफा देने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में आज भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का एलान। हार्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। रूस ने यूक्रेन के साथ 10 मई तक सीजफायर का एलान किया। 8 मई की बड़ी खबरें :

बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक भाजपा ने बंपर जीत के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की कवायद तेज की। कोलकाता में आज शाम 4 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर फैसला होगा। इसमें गृहमंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। 9 मई को पीएम मोदी की उपस्थिति में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह।

रूस ने यूक्रेन के साथ युद्धविराम की घोषणा की रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूस 8 मई की आधी रात से 10 मई तक सीजफायर लागू करेगा। यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत लोगों की जीत की 81वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान लिया गया।

लखनऊ ने आरसीबी को 9 रन से हराया लखनऊ सुपर जाएंट्स ने गुरुवार को खेले गए आईपीएल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। इकाना स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच को 19-19 ओवर का किया गया। डकवर्थ-लुईस (डीएलएस) नियम के तहत आरसीबी को 213 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन टीम 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी।

edited by : Nrapendra Gupta