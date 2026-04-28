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Top News 28 April : 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, कब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज?

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (07:46 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (08:19 IST)
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Top News 28 April : ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। होर्मुज खोलने पर ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका में चर्चा। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र आज महिला आरक्षण पर होगी चर्चा। भारत दुनिया का 5वां सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश बना। बेंगलुरु ने दिल्ली को 9 विकेट से हराकर IPL 2026 में छठी जीत दर्ज की। 28 अप्रैल की बड़ी खबरें : 
 

48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अराघची

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। यह यात्रा अराघची के रूस दौरे के बाद हुई है। माना जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है।

 

ईरान होर्मुज खोलने को तैयार!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में ईरान के उस ताजा प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की बात कही गई है। हालांकि ईरान ने इसके बदले में उस पर लगी आर्थिक पाबंदियां हटानी की शर्त रखी है। इधर ट्रंप का कहना है कि वहीं समझौता करेंगे जो अमेरिका के हित में हो।
 

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज

दिल्ली विधानसभा का 5वां विशेष सत्र मंगलवार यानी आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। भाजपा ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा और केंद्र सरकार के इस बिल पर विपक्ष द्वारा साथ न देने को आधार बनाते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की योजना है।
 

भारत 5वां सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत का सैन्य खर्च 8.9 प्रतिशत बढ़कर 92.1 अरब डॉलर हो गया। भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च 2,887 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

 

बेंगलुरु की IPL 2026 में छठी जीत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में छठी जीत दर्ज की। विराट कोहली के 9 हजार रन पूरे हुए। हेजलवुड को 4 विकेट मिले। बेंगलुरु ने दिल्ली की पारी 75 रन पर समेट दी। 6.3 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल की जीत।
edited by : Nrapendra Gupta

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