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हार्मूज को पूरी तरह बंद करेगा ईरान, असम में भाजपा को बड़ा झटका, 23 मार्च की बड़ी खबरें

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BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (08:32 IST) Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (08:39 IST)
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Top News 23 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के 24वें दिन भी दोनों ओर से भीषण बमबारी जारी है। इस बीच दुनिया में तेल संकट गहराता नजर आ रहा है। ईरान ने हार्मूज पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है तो ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर के पार पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल सप्लाय बनाए रखने के लिए हाईलेवल मीटिंग की। असम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है तो दिल्ली में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 23 मार्च की बड़ी खबरें:
 

पूरी तरह बंद होगा होर्मुज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज को 48 घंटे में खोलने की धमकी पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया, तो रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल और खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे पर भी हमले की धमकी दी है।
 

ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर पार

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध की वजह से एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 112 डॉलर के पार पहुंच गई। WTI क्रूड भी 98.68 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी आज क्रूड के दाम 156.3 डॉलर प्रति बैरल हो गए। ALSO READ: ईरान-इजराइल युद्ध से तेल संकट गहराया, ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर पार
 

प्रधानमंत्री मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग

दुनियाभर में चल रही गैस और तेल की कमी से निजात पाने और तेल के स्टॉक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने अधिकारिक आवास पर एक हाईलेवल बैठक की। इसमें ऊर्जा, पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा की गई। बैठक में भारत में गैस और तेल की आपूर्ति को सही तरीके से बनाए रखने पर जोर दिया गया। संकट से निपटने के लिए विशेष समूह बनाने भी का फैसला लिया गया। ALSO READ: मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार अलर्ट मोड में, प्रधानमंत्री मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग, ऊर्जा आपूर्ति समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

असम में भाजपा को बड़ा झटका

असम में भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब हिमंता सरकार में मंत्री नंदिता गरलोसा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गरलोसा विधानसभा चुनाव में दीमा हसाओ जिले की हाफलोंग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी।
 

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से 

आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। विधायक शिखा रॉय लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा दिल्ली का बजट।
edited by : Nrapendra Gupta 

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