7 March Top News : 8 मार्च की बड़ी खबरें : पेट्रोल नहीं होगा महंगा, ईरान की राजधानी तेहरान में भयंकर बमबारी, भारत न्यूजीलैंड-महामुकाबला

Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (08:03 IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (08:05 IST)
ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी है। 7-8 मार्च की रात तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और तेल डिपो पर भारी हमले हुए हैं। वैश्विक तनाव के बावजूद फिलहाल भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जो आम जनता के लिए राहत की बात है। आज अमेरिका और इजराइल की ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी जारी है। इधर भारत सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल महंगा नहीं होगा। आज नितिश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे।
नहीं महंगा होगा पेट्रोल-डीजल
सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि भारत की ऊर्जा भंडार स्थिति लगातार बेहतर हो रही है और हालात पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर हो रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा भंडार की स्थिति में सुधार होने से सरकार को ईंधन आपूर्ति को संभालने में ज्यादा भरोसा मिला है।
भारत न्यूजीलैंड महामुकाबला
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है।