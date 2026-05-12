Top News : असम में दूसरी बार हिमंता राज, पंजाब में भगवंत मान के चाचा ने छोड़ा 'आप' का साथ

Top News 12 May : हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार असम की कमान संभालेंगे। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। 8 दिन बाद भी पार्टी में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। पश्चिम बंगाल में मनोज अग्रवाल और सुब्रत गुप्ता की नियुक्ति पर बवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री के चाचा और चचेरे भाई भाजपा में शामिल हो गए। 12 मई की बड़ी खबरें:

सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता बिस्वा सरमा ALSO READ: असम में नई सरकार का गठन आज, मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री लेंगे शपथ असम में आज सुबह 11.30 बजे हिमंता बिस्वा सरमा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमंता के साथ ही 4 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों के शामिल होंगे। हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे।

केरल में CM पर सस्पेंस बरकरार केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच के. सुधाकरन दिल्ली रवाना हो गए हैं। कांग्रेस आलाकमान के साथ होने वाली अहम बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होने की संभावना। इस बीच कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने कहा कि अगले 48 घंटे में मुख्यमंत्री के नाम का एलान हो सकता है।

बंगाल में नियुक्तियों पर बवाल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन नियुक्तियों को लेकर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अग्रवाल चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी तरह सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी का दावा है कि ये नियुक्तियां चुनाव आयोग और भाजपा के बीच 'खुली मिलीभगत' का सबूत हैं।

CM भगवंत मान के चाचा और भाई BJP में शामिल आम आदमी पार्टी को सोमवार को एक और बड़ा झटका लगा, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान के चाचा बलवंत और चचेरे भाई ज्ञान सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के एक मैच में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए जवाब में दिल्ली ने आखिरी ओवर में चेज कर लिया और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। यह पंजाब की लगातार चौथी हार थी।

edited by : Nrapendra Gupta