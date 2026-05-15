Top News : पेट्रोल-डीजल पर महंगाई की मार, PM मोदी का 5 देशों का दौरा और ओमान तट पर भारतीय जहाज पर हमला

Publish Date: Fri, 15 May 2026 (08:10 IST)
Updated Date: Fri, 15 May 2026 (08:25 IST)
Top News 15 May : देश में आज से पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। ओमान तट पर गुजरात आ रहा जहाज डूबा। चीन अमेरिका से 200 बोइंग जेट खरीदेगा। 15 मई की बड़ी खबरें :
महंगा हुआ पेट्रोल डीजल
पेट्रोल कंपनियों ने शुक्रवार को देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 3.14 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे अब यह बढ़कर 97.77 रुपए हो गई है। इसी तरह, डीजल 3.11 रुपए प्रति लीटर महंगा होकर 90.67 रुपए पहुंच गया है। राजधानी में सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ाए गए हैं।
5 दिन की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। वे 15 मई से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा भारत और यूरोप के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी।
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ट्रंप का दावा- चीन 200 बोइंग जेट खरीदेगा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज चैनल को बताया कि चीन 200 बोइंग जेट खरीदने पर सहमत हो गया है। यह पहला मौका है जब बीते लगभग एक दशक में अमेरिका में निर्मित वाणिज्यिक जेट को चीन खरीदने वाला है। खरीदारी की ये खबर आने के बाद बोइंग के शेयर में करीब 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
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edited by : Nrapendra Gupta
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