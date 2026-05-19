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Top News : पेट्रोल-डीजल फिर महंगा, ट्रंप ने टाला ईरान पर हमला, सैन डिएगो मस्जिद में गोलीबारी

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Top News May 19: Fuel Prices Hike, Trump Halts Iran Strike, Shooting at San Diego Mosque
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 19 May 2026 (08:26 IST) Updated Date: Tue, 19 May 2026 (08:39 IST)
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Top News 19 May : तेल कंपनियों ने फिर महंगा किया पेट्रोल डीजल। ट्रंप ने ईरान पर होने वाले एक बड़े हमले को टाल दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूसी तेल खरीद पर राहत दी। सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचा। 19 मई की बड़ी खबरें :  
 

पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार

पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से सरकारी तेल कंपनियों ने देश में 4 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। दिल्ली में पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल जहां 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए में मिलेगा। इससे पहले 15 मई को ही देश में पेट्रोल-डीजल 3 रुपए लीटर महंगे हुए थे। ALSO READ: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर उछाल: 4 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम, जानिए 4 महानगरों में क्या है नई कीमत?
 

ट्रंप ने टाला ईरान पर हमला

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। यह हमला मंगलवार के लिए तय किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील के बाद इसे रोक दिया गया है। ट्रंप ने बताया कि अभी दोनों पक्षों के बीच गंभीर बातचीत चल रही है।
 

रूसी तेल खरीद पर अमेरिका ने फिर दी बड़ी राहत

अमेरिकी वित्त विभाग ने सोमवार को रूसी तेल की खरीद पर अस्थायी तौर से 30 दिन की राहत दी है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने और ऊर्जा-असुरक्षित देशों तक तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
 

सैन डिएगो में सबसे बड़ी मस्जिद में गोलीबारी

अमेरिका के सैन डिएगो की मस्जिद में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया है कि 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें दो संदिग्ध हमलावर भी हैं। हमलावरों की लाश सड़क पर खड़ी गाड़ी में मिली। कैलिफ़ोर्निया राज्य के क्लेरमॉन्ट इलाकेग में बना यह इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद है।
 

सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में

सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु, गुजरात टाइटंस की टीमें प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। आखिरी स्थान के लिए किंग्स पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कड़ा मुकाबला है। ALSO READ: हैदराबाद ने चेपॉक में चेन्नई को कराया चुप, 5 विकेट से जीतकर किया प्लेऑफ में प्रवेश
edited by : Nrapendra Gupta 

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