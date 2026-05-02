Top News : बंगाल में पुनर्मतदान, ट्रंप ने बताया ईरान पर अमेरिका के पास क्या है विकल्प?

Top News: 2 May : पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। मतगणना में केवल केंद्रीय कर्मचारियों के इस्तेमाल संबंधी चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में अमेरिका के सामने सैन्य कार्रवाई या समझौता, 2 ही विकल्प है। ईरानी हमले में अमेरिकी सै‍न्य ठिकानों को भारी नुकसान। 2 मई की बड़ी खबरें :

पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर आज पुर्नमतदान हो रहा है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी। फल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर फैसला शनिवार को लिया जाएगा।

सैन्य कार्रवाई या समझौता, बस 2 विकल्प अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कहा कि अमेरिका के सामने स्पष्ट विकल्प हैं - या तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए या फिर सैन्य रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ट्रंप ने तेहरान के नए प्रस्ताव को किया खारिज। उन्होंने 60 दिन की समयसीमा तय करने वाले वॉर पावर्स रिजोल्यूशन को पूरी तरह असांविधानिक बताया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि वे इस मामले में कांग्रेस से मंजूरी नहीं लेगी।

दिल्ली को 3 हार के बाद मिली जीत दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के एक मैच में राजस्थान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों बाद जीत दर्ज की। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में 3 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल किया। यह आईपीएल में दिल्ली का सबसे बड़ा रनचेज था।

edited by : Nrapendra Gupta