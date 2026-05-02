Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Top News : बंगाल में पुनर्मतदान, ट्रंप ने बताया ईरान पर अमेरिका के पास क्या है विकल्प?

Advertiesment
Trump presents 'military action or deal' options for Iran
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 02 May 2026 (08:06 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (08:18 IST)
google-news
Top News: 2 May : पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। मतगणना में केवल केंद्रीय कर्मचारियों के इस्तेमाल संबंधी चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में अमेरिका के सामने सैन्य कार्रवाई या समझौता, 2 ही विकल्प है। ईरानी हमले में अमेरिकी सै‍न्य ठिकानों को भारी नुकसान। 2 मई की बड़ी खबरें : 

 

पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर आज पुर्नमतदान हो रहा है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी। फल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर फैसला शनिवार को लिया जाएगा।
 

TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुक्रवार को चुनाव आयोग (EC) के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयोग ने निर्देश दिया था कि मतगणना के दौरान केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीएमसी की याचिका पर सुनवाई आज होगी। ALSO READ: West Bengal elections : काउंटिंग स्टाफ को लेकर TMC सुप्रीम कोर्ट पहुंची, EC के फैसले को दी चुनौती
 

सैन्य कार्रवाई या समझौता, बस 2 विकल्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कहा कि अमेरिका के सामने स्पष्ट विकल्प हैं - या तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए या फिर सैन्य रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ट्रंप ने तेहरान के नए प्रस्ताव को किया खारिज। उन्होंने 60 दिन की समयसीमा तय करने वाले वॉर पावर्स रिजोल्यूशन को पूरी तरह असांविधानिक बताया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि वे इस मामले में कांग्रेस से मंजूरी नहीं लेगी।
 

ईरान के हमलों से अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सीएनएन की जांच रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों में खाड़ी क्षेत्र के 8 देशों में स्थित अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हमलों में रडार और संचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया गया। इनमें से कई सैन्य ठिकाने अब उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। ALSO READ: ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चितता
 

दिल्ली को 3 हार के बाद मिली जीत

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के एक मैच में राजस्थान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों बाद जीत दर्ज की। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में 3 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल किया। यह आईपीएल में दिल्ली का सबसे बड़ा रनचेज था।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत के शहर ‘हीट ट्रैप’ क्यों बनते जा रहे हैं?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels