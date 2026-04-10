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Top News : अमेरिका-ईरान सीजफायर वार्ता, लेबनान को राहत और भारत में रिकॉर्ड मतदान

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trump shehbaz and mojtaba
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:54 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (08:08 IST)
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Top News 10  April : पाकिस्तान में आज अमेरिका-ईरान सीजफायर वार्ता पर दुनिया भर की नजरें हैं। इजराइल लेबनान पर अलग से चर्चा के लिए राजी हो गया है। पुतिन ने भी यूक्रेन को बड़ी राहत देते हुए 32 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की है। असम, केरलम और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनावों के लिए रिकॉर्ड मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने आम आदमी उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा। 10 अप्रैल की बड़ी खबरें :
 

पाकिस्तान में आज अमेरिका-ईरान सीजफायर वार्ता

आज अमेरिका और ईरान में आज सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अहम बातचीत होगी। अमेरिका की ओर से उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालीबाफ शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाद शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर भी बैठक में शामिल होंगे।

लेबनान को भी राहत

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह आतंकवादियों को निरस्त्र करने और पड़ोसी देशों के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लेबनान के साथ जितनी जल्दी हो सके सीधी बातचीत को मंजूरी दे दी है। वार्ता अगले सप्ताह वाशिंगटन में शुरू होने की उम्मीद है। इससे ईरान के बाद लेबनान को भी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

यूक्रेन में 32 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक बड़ा एलान करते हुए यूक्रेन में 32 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम का आदेश दिया है। यह कदम ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर शनिवार शाम से लागू किया जाएगा। यह आदेश जेलेंस्की की अपील के बाद आया, जिसमें उन्होंने ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की मांग की थी।

AIMIM का हुमायूं कबीर को झटका

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही हुमायूं कबीर को उस समय बड़ा झटका लगा जब असदुद्दीन ओवैसी ने ‘आम आदमी उन्नयन पार्टी’ के साथ गठबंधन तोड़ दिया। ओवैसी ने यह घोषणा कि बंगाल में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना 4 मई को होगी।

तीनों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान

असम, केरलम और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए बंपर वोटिंग हुई। 1950 में असम के बनने के बाद से राज्य में सबसे ज्यादा 85.91% वोटिंग हुई। पुडुचेरी में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 89.87% मतदान हुआ। केरलम में पिछले 49 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, यहां 78.27% वोट डाले गए।
 
edited by : Nrapendra Gupta

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:54 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (08:08 IST)

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